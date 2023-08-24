Çağlar Ertuğrul, İstanbul'dan ayrıldı

İnternette yayın yapan bir platformda Magarsus dizisinde başrol oynayan Çağlar Ertuğrul, sosyal medyada aktif bir isim. Instagram hesabından güldüren paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, İstanbul'u terk ettiğini duyurdu.İzmir-Urla'ya yerleştiğini açıklayan yakışıklı oyuncu, "2005 yılında İstanbul'a geldim ama pandemi döneminde döndüm. Urla'da sakin bir hayatım var" dedi.Çağlar Ertuğrul bu yaşam biçimini herkese tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.