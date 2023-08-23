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Teoman'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekan çıkıştı görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan şarkıcı, 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ekleme: 23.08.2023 - 01:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:59 / Editör: Ozge Selin
Rock müziğin başarılı ismi Teoman, geçtiğimiz aylarda Bebek’te kameralara yansımıştı. Yalnız başına gittiği mekanda güzel havanın tadını çıkartan ünlü isim, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet etmişti.

Emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya içtenlikle cevap veren şarkıcı, "İnsanlar beni gençliğimden serseri Teoman olarak bildikleri için onlara komik geliyor" diye konuşmuştu.

Teoman'dan şaşırtan açıklama!

"MENAJERİM BANA HARÇLIK VERİYOR"

"55 yaşındaki ünlü isim, "İlk maaşınızı alabildiniz mi veya bayram ikramiyenizi?" sorusuna ise şöyle yanıt vermişti:

Ben bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir, ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hala çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım. Ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti.

Teoman'dan şaşırtan açıklama!

"YAŞ KRİTERİM YOK"

55 yaşındaki Teoman, önceki gün Cihangir'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, “Teoman bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

70’ten sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok. 70’ten sonra fark etmez.

Şarkıcı, “Yeni bir albüm çalışmanız var mı?” sorusuna ise “Var tabii. Albüm yapmak benim için hiç problem değil. Çok çabuk yapıyorum. Stüdyoya giriyorum hiç uğraşmadan okuyup çıkıyorum. Benim için şarkı yazmakta aynı hiç sorun değil. Zaten bu saatten sonra şarkı yazmaya da ihtiyacım yok, çünkü çok şarkım var" cevabını verdi.

Teoman'dan şaşırtan açıklama!

"ÇOK DALGA GEÇTİLER BENİMLE"

Muhabirlerin, “Spor salonundan çıkarken bir eşofmanla görüntülendiniz. 'Biz de istiyoruz’ diye hâlâ arıyorlarmış" sözlerine Teoman; "Yapmayın, çok dalga geçtiler benimle. Ben kendi halinde bir insanım" sözleriyle karşılık verdi.
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