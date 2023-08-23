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Süreyya Yalçın yemek yediğini ispatladı!

Beslenme bozukluğu olduğu yönündeki söylentilere kulağını tıkayan Süreyya Yalçın, zayıflamaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yalçın, yemek yediğini ispatlamak için dikkat çeken bir video paylaştı.

Ekleme: 23.08.2023 - 01:51 Güncelleme: 23.08.2023 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.

Süreyya Yalçın yemek yediğini ispatladı!

ELEŞTRİ YAĞDI

Yaz tatilinden fotoğraflarını paylaşan ünlü isme zayıflığa hakkında eleştri yağmıştı.

Süreyya Yalçın yemek yediğini ispatladı!

YORUMLAR KARŞISINDA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan sosyetik güzel sessizliğini bozmuştu. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen ve tatiline kaldığı yerden devam eden Yalçın, hakkında yapılan yorumlara, 4.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yanıt vermişti:

Herkes zayıflığımı konuşuyor. Beni merak etmeyin. Ben sağlıklı ve mutluyum.

Süreyya Yalçın yemek yediğini ispatladı!

NAZAR BONCUĞUYLA İSPATLADI

Sıkça anoreksiya ya da blumia hastası olduğu öne sürülen Süreyya Yalçın, kendisine yemek yemediğini söyleyenlere yönelik bir paylaşımda bulundu. Yalçın'ın yemek yediğini ispatlayan paylaşımında boynuna bolca nazar boncuğu taktığı görüldü.
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