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Son hali dikkatlerden kaçmadı

Ayça Ayşin Turan'ın yüzündeki değişiklik sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Ekleme: 23.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi sete çıktı.

Turan, partneri Serkan Çayoğlu ile çekimden ilk karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Çok özlemiştim setleri"

Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan Kader Bağları setiyle ilgili “Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Bir süredir ara vermiştim, çok özlemiştim setleri. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz” dedi.

Güzel oyuncunun açıklamalarından ziyade yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaştırma yapıldı

Kader Bağları dizisinin setinden paylaşım yapan Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Takipçiler, çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapmayı ihmal etmedi.

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