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Şeyma Subaşı iş ilanı verdi

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden Şeyma Subaşı, yanına yardımcı aradığını duyurdu.

Ekleme: 23.08.2023 - 09:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Uzun bir blayına çıkan Subaşı, bir süredir yurt dışındaydı.

Ailesini görmek için İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı yine ilginç bir paylaşımla dikkat çekti.

Aynı enerjide istiyor

Ünlü isim, Instagram hikayesinde kendisi gibi enerjiye sahip birini işe alacağını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istedim. Sosyal medyama bakacak onları düzenleyecek birine ihtiyacım var. Benimle aynı enerjiye sahip olacak." diyen Subaşı nasıl birini aradığını da uzun uzun anlattı.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Instagram’ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanmaya başlamıştı. Şeyma Subaşı’nın hayatını abonelik üzerinden takip etmenin bedeli ise aylık 60,99 TL idi.
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