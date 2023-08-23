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Perihan Ünlücan'dan sürpriz açıklama!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 18’inci sezonu ile Kanal D'de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizinin oyuncusu Perihan Ünlücan, set çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı ve açıklamaları merak uyandırdı.

Ekleme: 23.08.2023 - 02:05 Güncelleme: 23.08.2023 - 02:07 / Editör: Ozge Selin
Arka Sokaklar dizisi, 18’inci sezonu ile kendi gününde ve kendi saatinde Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar, bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak.

BAMBAŞKA BİR YERDEN BAŞLAYACAK

Başta 'Rıza Baba' olmak üzere hayatlarını, bedenlerini ve ruhlarını iyilik için adamış bir avuç gizli kahraman, bu kez hayata bambaşka bir yerden bambaşka bir şekilde başlayacak.

Perihan Ünlücan'dan sürpriz açıklama!

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda; Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Perihan Ünlücan'dan sürpriz açıklama!

"SEYREDİP GÖRSÜNLER"

Perihan Ünlücan, önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi. Oyuncu, “Arka Sokaklar başlıyor, zaten şu anda setten geliyorum. Çok yoğun çekimlerimiz var. 'Arka Sokaklar' sevenleri, bizi takip etmeye devam etsinler. Onları muhteşem sürprizler bekliyor. Daha fazla anlatmayayım seyredip görsünler” dedi.

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