  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Berdan Mardini'den ilginç tarz!

Geçtiğimiz ay genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf sonrası eleştiri oklarının hedefi olan türkücü Berdan Mardini, son olarak ilginç tarzıyla adından söz ettirdi. Mardini, fotoğrafına eklediği mesajla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 23.08.2023 - 02:00 Güncelleme: 23.08.2023 - 02:02 / Editör: Ozge Selin
Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

Berdan Mardini'den ilginç tarz!

"KIZIN YAŞINDA"

Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.

Berdan Mardini'den ilginç tarz!

YORUMLARA KAPATTI

Ünlü isim, son olarak tarzıyla adından söz ettirdi. 316 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasıda kareli bir takımla verdiği pozu yayınlayan Mardini, göndersini yorumlara kapattı.

Berdan Mardini'den ilginç tarz!

Paylaşımına, "Bu gece Bodrum'da sahnede olacağız. Bu sefer masa örtüsü konsepti ile" mesajını yazan türkücü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İBB’nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Dr. Şadi Yazıcı Hayal Kırıklığı Yaşadı! 'TBM çıkış töreni cambaza bak girişimi!'
Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor
Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir
CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Keşfin ateşi Kato'da yanacak! II. Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı! Cudi ve Gabar'dan 5 kat daha yüksek
Kayseri'de deprem!
Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'
Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu
Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan yeni bir skandal! Öğrencilerin götürülmesi için tatil programına muhtarları götürdüğü ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor
Türkiye'den BMGK'ya tepki: KKTC’yi tümüyle destekliyoruz
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu
ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika’ya dikkat çeken çağrı
İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Hakan Fidan'da Irak'a resmi ziyaret
İstanbul'da bir metro arızası daha! 'Cayır cayır yanıyor'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!