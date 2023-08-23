Berdan Mardini'den ilginç tarz!

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı."KIZIN YAŞINDA"Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.YORUMLARA KAPATTIÜnlü isim, son olarak tarzıyla adından söz ettirdi. 316 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasıda kareli bir takımla verdiği pozu yayınlayan Mardini, göndersini yorumlara kapattı.Paylaşımına, "Bu gece Bodrum'da sahnede olacağız. Bu sefer masa örtüsü konsepti ile" mesajını yazan türkücü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.