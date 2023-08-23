Aşkı ünlü dj'yde buldu

Geçtiğimiz haftalarda Dj Daye Ay ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu İbrahim Selim, haklarında ortaya atılan söylentiler hakkında açıklamada yapmamıştı.Selim, "Gizemli güzel" ifadelerini kullandığı Ay ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığını doğruladı.İbrahim Selim, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak aşkını ilan etti.Daye Ay da İbrahim Selim ile pozlarını takipçileriyle paylaşarak, mutluluklarını gözler önüne serdi. Takipçilerinden çifte "Mutluluklar" yorumları yağdı.İbrahim Selim, 2021'de yaklaşık yedi ay aşk yaşadığı Selin Şekerci ile ilişkisini sonlandırmıştı.