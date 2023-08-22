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Sinem Kobal anneliği anlattı

Annelik ile ilgili samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu Sinem Kobal, peş peşe anne olmayı anlattı.

Ekleme: 22.08.2023 - 09:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Ekranların iki ünlü oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal 2016 yılında hayatlarını birletirdiler.

Ünlü çift, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla'yı kucakladı. Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, yeni projelerle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Bir dergiye röportaj veren Kobal anneliğe dair çok özel açıklamalarda bulundu.

"Peş peşe anne olmak zor"

Sinem Kobal, "Peş peşe anne olmak hem çok güzel, hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sinem Kobal anneliği anlattı
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