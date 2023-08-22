Dava süreci hakkında konuştu

Erkan Can 2 yıl önce dolandırılmıştı. Kenan Doğulu konserinde görüntülenen ünlü sanatçı, dolandırılma davası hakkında konuştu. Erkan Can sürecin devam ettiğini söyledi.

Erkan Can'ın dolandırıldığı haberi bir dönem oldukça ses getirmişti. Ünlü oyuncu iki yıl önce banka promosyonu vaadiyle 9 bin dolar dolandırılmıştı. Erkan Can, "Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım, şikayetçiyim" diyerek savcılığa başvurmuştu. Kenan Doğulu konserinde görüntülenen sanatçı, konu hakkında gelen soruya cevap verdi.



"BİZDEN DAHA İYİ OYUNCULAR"



TV100'de yer alan habere göre; usta oyuncu yaşadığı bu dolandırıcılık olayı için şu ifadeleri kullandı:



"Dava daha sürüyor. Biliyorsun bu davalar uzun sürer. Fark etmiyor. İstediğin kadar iyi oyuncu ol. Onlar bizden daha iyi oyuncu. Bu kadarını söyleyeyim."