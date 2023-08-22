Bergüzar Korel sarışın oldu

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile olan evliliğini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, aile hayatını gözlerden uzak yaşayan bir isim.Türkiye'yi terk edip Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, uzun zamandır setlerden uzaktı. Güzel oyuncu yeni bir proje için setlere geri döndü.Hayranlarına müjdeyi sosyal medya hesabından veren Korel, yeni imajıyla görenleri şaşırttı. Her zaman esmer hallerine alışık olduğumuz ünlü oyuncu sarışın olarak karşımıza çıktı.Korel yayınladığı kareyi "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz,hoşgeldin" notuyla paylaştı.