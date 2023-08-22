Berdan Mardini'nin yeni tarzı!

Çocuklarının annesi eski eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Katıldığı Survivor'a yalnızca 15 gün dayanabilen ve Türkiye'ye hızlı bir dönüş yapan Berdan Mardini, geçen aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bu kez yeni paylaşımı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.Yaptığı paylaşımın altına ise ünlü şarkıcı, "Bu sefer masa örtüsüyle çıkacağım" diye konuştu.Bugün Bodrum'da sahneye çıkacak Mardini'nin paylaşımı binlerce yorum aldı.