Zeynep Bastık'tan müzik şöleni...

Zeynep Bastık, Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda konser verdi.

Şarkıcı, binlerce kişinin tüm eserlerine eşlik etmesine, “Benim koromun şahaneliğine bakar mısınız?” diyerek minnettarlığını dile getirdi.



Kendi parçalarının yanı sıra Yıldız Tilbe ve Serdar Ortaç’ın fenomen eserlerini de seslendiren Bastık, hayranlarıyla sohbet etti.