Kerem Bürsin hastanelik oldu

Şu sıralar Ya Çok Seversen dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Kerem Bürsin, önceki gün dizi setinde ateşlendi.

Kanal D'deki 'Ya Çok Seversen'in yıldızı Kerem Bürsin önceki gün sette rahatsızlandı.



Ateşi düşmeyen oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.



Hafsanur hastaneye koştu



Oyuncunun vücudunda enfeksiyon tespit edilince bir gün kalmasına karar verildi. Rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin'i görmek için hastaneye koştu.