İrem Derici'den 'annelik' cevabı!

Özel hayatı ile sıkça magazin gündemine gelen İrem Derici (36), geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.Işıktutan ile mutlu birlikteliği tam gaz devam eden Derici, son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi."SENE 2015"8.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konserde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşan şarkıcı, gönderisine; "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" mesajını yazdı.Ünlü ismin kısa sürede 58 binden fazla beğeni alan paylaşımına yüzlerce yorum yapıldı. Bir takipçisi Derici'ye, "Senden çok güzel anne olur be İrem" yazınca; şarkıcı kayıtsız kalamadı."HİÇ UĞRAŞAMAM"İrem Derici, bu yorum karşısında şu cevabı verdi:Hiç uğraşamam, boşa masraf.Derici'nin sosyal medyada gündem olan bu cevabına; "Bakış açınız çok farklı. Valla ben hiç şikayetçi değilim, gayet güzel, tarifsiz bir duygu" ve "Aşırı haklısın" gibi mesajlar yazıldı.