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İbrahim Büyükak gazetecileri görünce şaşırdı!

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak, tatil için tercih ettikleri Çeşme'de, trafikte seyir halindeyken görüntülendi. Büyükak, ayaküstü gazetecilere takılmayı ihmal etmedi.

Ekleme: 21.08.2023 - 03:03 Güncelleme: 21.08.2023 - 03:04 / Editör: Ozge Selin
2018'de dünyaevine giren 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan oyuncu İbrahim Büyükak ile psikolog Nurdan Büyükak, 2021'de Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, tatil için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Çeşme'yi tercih etti.

İbrahim Büyükak gazetecileri görünce şaşırdı!

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!

40 yaşındaki İbrahim Büyükak, önceki gün Çeşme'de trafikte seyir halindeyken kameralara yansıdı.

Oyuncu, üç tekerlekli motosikletiyle eşi ile beraber plaja giderken kendisini çeken gazetecileri görünce şaşırdı.

Büyükak, “Her yerden çıkıyorsunuz maşallah, yollarda bile bizi nasıl tanıdınız?” diyerek muhabirlere takıldı.

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