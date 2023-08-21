İbrahim Büyükak gazetecileri görünce şaşırdı!

2018'de dünyaevine giren 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan oyuncu İbrahim Büyükak ile psikolog Nurdan Büyükak, 2021'de Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, tatil için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Çeşme'yi tercih etti.GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!40 yaşındaki İbrahim Büyükak, önceki gün Çeşme'de trafikte seyir halindeyken kameralara yansıdı.Oyuncu, üç tekerlekli motosikletiyle eşi ile beraber plaja giderken kendisini çeken gazetecileri görünce şaşırdı.Büyükak, “Her yerden çıkıyorsunuz maşallah, yollarda bile bizi nasıl tanıdınız?” diyerek muhabirlere takıldı.