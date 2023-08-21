Galatasaray tribününde görüntülendi
Devrim Özkan, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray'ın Trabzonspor ile olan derbisinde görüntülendi.
Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı diziyle yıldızını parlatan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçını stadyumda izledi. Tribünde yer alan Devrim Özkan, stadyumda oldukça dikkat çekti.
DEVRİM ÖZKAN GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİNDE
Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilen Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçı boyunca oldukça coşkulu davrandı.
Özkan'ın ismi bir ara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile anılmıştı.
Öte yandan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray - Trabzonspor maçının tribününden çekilmiş bir fotoğraf karesi, sosyal medyada da paylaşıldı.
DEVRİM ÖZKAN GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİNDE
Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilen Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçı boyunca oldukça coşkulu davrandı.
Özkan'ın ismi bir ara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile anılmıştı.
Öte yandan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray - Trabzonspor maçının tribününden çekilmiş bir fotoğraf karesi, sosyal medyada da paylaşıldı.