Galatasaray tribününde görüntülendi

Devrim Özkan, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray'ın Trabzonspor ile olan derbisinde görüntülendi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı diziyle yıldızını parlatan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçını stadyumda izledi. Tribünde yer alan Devrim Özkan, stadyumda oldukça dikkat çekti.Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilen Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçı boyunca oldukça coşkulu davrandı.Özkan'ın ismi bir ara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile anılmıştı.Öte yandan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray - Trabzonspor maçının tribününden çekilmiş bir fotoğraf karesi, sosyal medyada da paylaşıldı.