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Galatasaray tribününde görüntülendi

Devrim Özkan, fanatik taraftarı olduğu Galatasaray'ın Trabzonspor ile olan derbisinde görüntülendi.

Ekleme: 21.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 21.08.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı diziyle yıldızını parlatan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçını stadyumda izledi. Tribünde yer alan Devrim Özkan, stadyumda oldukça dikkat çekti.

DEVRİM ÖZKAN GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİNDE

Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı merak edilen Devrim Özkan, Galatasaray - Trabzonspor maçı boyunca oldukça coşkulu davrandı.

Özkan'ın ismi bir ara, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile anılmıştı.

Öte yandan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaray - Trabzonspor maçının tribününden çekilmiş bir fotoğraf karesi, sosyal medyada da paylaşıldı.


Galatasaray tribününde görüntülendi
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