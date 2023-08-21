Bergen anısnı anlattı

Yıllar sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, Bodrum Yalıkavak’taki bir restoranda konser verdi.Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan Mahsun Kırmızıgül, Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını söyledi ve kariyerinin ilk zamanlarıyla ilgili anısını anlattı.Kırmızıgül, "12 yaşımda su satarak bisiklet almıştım. Onu da satarak ilk amatör albümümü çıkarmıştım. İstanbul’dan bir yapımcı beğendi.Mahsun Kırmızıgül Bergen anısnı anlattıİlk sahne tecrübelerimi Bergen’le yaşadım ve yeri çok ayrıdır. Her şarkı söylediğimde Bergen ağlardı ve bana, ‘Sakın bu işi bırakma. Allah vergisi bir sesin var’ derdi." diye konuştu.