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Ufuk Özkan organlarını bağışladı

Siroz hastalığına yakalanan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan, organlarını bağışladığını açıkladı.

Ekleme: 20.08.2023 - 10:53 Güncelleme: 20.08.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir siroz hastalığı ile mücadele eden Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve organ nakli olması gerektiğini paylaşmıştı. Bu haber ile tüm sevenlerini üzen başarılı oyuncu, tedavi görmeye başladı ve organ nakline gerek kalmadan hastaneden taburcu oldu. Bir televizyon kanalına konuk olan Özkan, hastalığına dair bilinmeyenleri açıkladı. Ülkemizde organ bağışına karşı bir ön yargı olduğunu ifade eden Özkan, kendi yaşadığı süreci aktardı.

"ORGANLARIMI BAĞIŞLAMAMA SEBEP OLAN ŞEY ŞUYDU..."

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği "Cevahir" karakteriyle gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Ufuk Özkan, katıldığı televizyon programında sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. 15 sene önce organlarını bağışladığını dile getiren Özkan, "Bağışlamama da sebep olan şey şuydu; Antalya’da bir gün tiyatroyla turneye gitmiştim. Çok yakın bir arkadaşım böbrek nakli olmuştu Antalya’daki bir özel hastanede. 'Buraya gelip, bir ziyaret edebilir misin?' demişti. 'Tamam, gelirim' demiştim. '1 saatliğine giderim' dedim 5 saat kaldım. O gün karar verdim. İstanbul’a döner dönmez de organ bağışımı gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.
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