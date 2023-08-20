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Süreyya Yalçın: Mükemmelim, sağlıklıyım

Beslenme bozukluğu olduğu yönündeki söylentilere cevap veren Süreyya Yalçın, "Öncelikle kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Kendimi böyle çok seviyorum. Zayıflığı hep ezelden beri sevmiştim" dedi. Yalçın açıklamasında, "Mükemmelim" demeyi de ihmal etmedi.

Ekleme: 20.08.2023 - 16:26 Güncelleme: 20.08.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Yaşamını ABD'de sürdüren ve tatil için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, zayıflığıyla dikkati çekiyor.

Lüks yaşantısı ve söylemleriyle de gündem olan Yalçın'ın zayıflığı sonrası "yeme bozukluğu" olduğuna dair iddialar artış gösterdi.

Sağlıksız gözüken ve gittikçe zayıflayan Süreyya Yalçın ise çıkan iddiaların aksine bir açıklama yaptı.

Verdiği röportajda sağlığı hakkında konuşan Yalçın, mükemmel ve sağlıklı olduğunun altını çizdi.

Süreyya Yalçın: Ölümden korkuyorum

Hürriyet'ten Suat Filiz'e konuşan Süreyya Yalçın, beslenme bozukluğu yaşadığına dair çıkan haberler için, "Allah korusun... Öyle bir şey olsaydı hemen bir sağlık kuruluşundan yardım alırdım. Ayrıca ölümden de çok korkuyorum." dedi.

"Zayıflığı hep sevmiştim"

Süreyya Yalçın devam eden sözlerinde ise şu ifadelere yer verdi;

Sabahları ananas ya da salatayla geçiştiriyorum. Akşamları tek öğün sağlıklı Yemek yiyorum. Sıvı yağ kullanmıyorum. Çünkü çok rahatsız ediyor. Yağ ihtiyacımın tamamını yediğim besinlerden alıyorum. Favori yemeğim ise kesinlikle balık.

Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Kendimi böyle çok seviyorum. Zayıflığı hep ezelden beri sevmiştim. Fakat hiçbir zaman bunun için çabalamamıştım. Yemek yemeği çok sevdigim için kilo verirken çok zorlandım. Ama şu an mükemmelim
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