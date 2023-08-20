Şükrü Özyıldız kapkaççıyı yakaladı

İstanbul'da Galataport'ta turist çiftin çantasından hırsızlık yapıldığını gören oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççıyı takip ederek yakaladı. Turistlerin çalınan eşyalarını iade eden aktör, polisler gelene kadar hırsızın başında bekledi. Şu sıralar oynadığı dizide bir ajanı canlandıran oyuncu için "Rolü gerçek oldu" yorumları yapıldı.

"Ruhun Duymaz" dizisinde bir ajanı canlandıran Şükrü Özyıldız, dün akşam saatlerinde gittiği Galataport’ta kapkaççı yakaladı. Aracından indiği sırada bir Kanadalı çiftin çantasını çalan kapkaççıyı görünce koşarak takip etti ve hırsızı etkisiz hale getirdi.



Turistlerin çalınan eşyalarını geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaç yapan hırsızın başında bekledi. Özyıldız, kapkaççının cebinden çaldığı onlarca telefon çıkardı.



Çevredeki vatandaşlar, ünlü aktöre teşekkür etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği video, sosyal medyada yayılınca Özyıldız'a övgü dolu mesajlar yağdı.