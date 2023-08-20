Onur Büyüktopçu sitem etti!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu gazeteciler ile sohbet etti. Kendisine teklif gelmediğini ifade eden Onur Büyüktopçu, sitem dolu sözler sarf etti. Büyüktopçu, "Galiba uyumlu olmamak gerekiyor, fırça fırlatan, oyuncu döven kişiler ekranda ama benim gibi uyumlu, başarılı ve yaptığı işlerle kendini kanıtlamış bir isim ekranda yer bulamıyor, galiba uyumsuz olmak gerekiyor." dedi.

Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği "Koray" karakteri iel gönüllere taht kuran Onur Büyüktopçu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Televizyon programlarından oyunculuk yada sunuculuk teklifi gelmemesinden yakınan Onur Büyüktopcu şunları söyledi:



"Bilmiyorum, teklif gelmiyor, menejerim de var, o kadar güzel işler yapıp, güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor. Galiba uyumlu olmamak gerekiyor, fırça fırlatan, oyuncu döven kişiler ekranda ama benim gibi uyumlu, başarılı ve yaptığı işlerle kendini kanıtlamış bir isim ekranda yer bulamıyor, galiba uyumsuz olmak gerekiyor.



Hep aynı tipler, hep aynı konular ve hep aynı başroller. Lütfen bir durun, yüzünüzü dinlendirin. Sıkılıyor insan. Başka oyuncu yokmuş gibi bir iş bitiyor hemen diğer işe başlıyor. Adam 50 yaşında ama 30 yaşında ki adamı oynuyor, yeni yüzler de gerekli artık."