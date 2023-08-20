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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz mayıs ayında Adalar Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşanmıştı. Özdemir ile 8 aylık evliliğini sonlandıran Koç, ayrılık sonrası ilk kez yakın arkadaşı Eser Yenenler'in programında konuştu.

Ekleme: 20.08.2023 - 01:46 Güncelleme: 20.08.2023 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk pozları verirken sürpriz şekilde ayrılık kararı aldı. Ünlü çift, 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Eski eşler, Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

"GEREKEN AÇIKLAMALARI YAPMIŞTIK"

10 dakika süren duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkış yapan ikiliden Koç, "Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

"BU KADAR GÜRÜLTÜYE GEREK YOK"

Oğuzhan'dan beş dakika sonra çıkan Özdemir ise "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok" şeklinde konuştu.

"GÖZDE BİR DULUM"

'3 Adam' grubundan yakın dostu Eser Yenenler’in Youtube programına konuk olan Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu. Koç, Yenenler’in "Hocam dulsun, bu denir mi? Bayağı bir düşündüm de…" yorumu üzerine konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve "Evet, dulum… Gözde bir dulum" açıklamasını yaptı.

"SENİ ÇOK İYİ GÖRDÜM"

Eser Yenenler daha sonra “Nasıl hissediyorsun, bir şey yaşadın. Bir şeyler yaşandı. Şimdi kendi kariyerine devam ediyorsun. Kendi içinde hissettiğin bir rahatsızlık var mı? Atıyorum bir başarısızlık ya da bir şey kendi içinde… Ben seni çok iyi gördüm. Yazın da karşılaştık, enerjin çok yerinde ama bu konu sende ne yarattı?" sorusunu sordu.

"BAŞARISIZ OLDUK HİSSİ"

Oğuzhan Koç bu soruya "Bir tek şey var. Hayatınla ilgili bir plan yapıyorsun ve o plan işlemediğinde bu böyle bir süre yani bir plan yaptım ve işlemedi, başarısız oldum, başarısız olduk hissi geliyor. Karşılıklı geliyor" yanıtını verdi.

"İYİ Kİ YAŞADIK"

Eser Yenenler'in “Yeni kararlar verdirdi mi bu sana?” sorusu üzerine ünlü isim “Tabii ki önemli ve ciddi bir konu olduğu için bundan alınacak, çıkarılacak bir sürü ders var. Mutlaka almışımdır. Daha sonra alacağım, öğreneceğim bir şeyler de vardır… Daha sonra farkına varacaklarım olabilir. Ama hayatta bunlar var. Bazı şeyler var. Hakikaten ‘Bu benim başıma gelmez, benim planlarım belli’ diyorsun… Hepimiz ölmeyecekmişiz zannediyoruz ya, öleceğiz. Bu da olacak başına geldiği esnada çok şaşırmıyorsun. Şahane bir şey yaşadık, şahaneydi her şey… İyi ki yaşadık… İyi ki benim başıma böyle bir şey geldi… Her şey yolunda, hayat devam ediyor…” açıklamasını yaptı.

"KISA DEĞİLİM"

Boyu ile sık sık gündem olan Oğuzhan Koç bu konuda da açıklama yaptı. Boyu 1.70 olarak bilinen ünlü isim ''Kısa değilim 1.75 boyum var. Ülke ortalaması 1.70 falan olması lazım. Şu ayakkabıları da giyince 1.80 oldum'' dedi.
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