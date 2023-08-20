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Beyaz Gazete
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Ezgi Mola'dan karnı burnunda poz

Uzun zamandır tatilde olan Ezgi Mola, dönüşte soluğu alışveriş merkezinde aldı. Tek başına mağazaları gezen Mola, çıkışta gazetecilere poz verdi.

Ekleme: 20.08.2023 - 01:43 Güncelleme: 20.08.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girdikten kısa süre sonra bebek beklediğini açıklayan Ezgi Mola, tatilden döndü.

Eşiyle romantik bir tatile çıkan Mola, tatilden döner dönmez soluğu alışveriş merkezinde aldı.

Karnı burnunda mağazaları gezdi

Ezgi Mola, tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaştı. Kısa süren alışveriş turu sonrasında arkadaşlarıyla bir araya gelip, hasret gideren oyuncu, her zaman olduğu gibi neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Ezgi Mola'dan karnı burnunda poz
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