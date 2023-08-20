Ezgi Mola'dan karnı burnunda poz

Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girdikten kısa süre sonra bebek beklediğini açıklayan Ezgi Mola, tatilden döndü.Eşiyle romantik bir tatile çıkan Mola, tatilden döner dönmez soluğu alışveriş merkezinde aldı.Ezgi Mola, tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaştı. Kısa süren alışveriş turu sonrasında arkadaşlarıyla bir araya gelip, hasret gideren oyuncu, her zaman olduğu gibi neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.