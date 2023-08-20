Deniz Seki'den şaşırtan açıklama

Son zamanlarda yaptırdığın estetikler ve fotoğraflardaki oynamaları ile gündeme gelen Deniz Seki, konserilerine hız kesmeden devam ediyor.Konser aralarında fırsat buldukça tatil yapan Seki, hayvanseverliği ile de gündemden düşmeyen bir isim.Sık sık bu konuda açıklama yapan Seki, son yaptığı paylaşım ile hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.Ünlü şarkıcı Deniz Seki, hayvanseverliğiyle sıkça gündeme gelen isim olarak biliniyor.Son olarak yaptığı açıklamada, hayvanlar için kullandığı terimi paylaştı.Deniz Seki, "Ben hayvanlara hayvan demeye kıyamıyorum. Haycan diyorum onlara" şeklinde ifadelerle duygusal yaklaşımını ve hayvanlara olan hassasiyetini dile getirdi.Ünlü şarkıcı daha önce 2022 yılında Konya'daki bir hayvan barınağında yaşanan hayvan vahşetine dikkat çekmiş ve bu konuda duyarlılığını göstermişti.