Şoray Uzun'dan duygusal paylaşım!

Oyuncu Şoray Uzun, 1998'de nikâh masasına oturduğu eşi ve üç çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evliliklerinin 25'inci yılını sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü oyuncunun Instagram gönderisine takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi."HER ANI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"Üç erkek çocukları olan çiftten Şoray Uzun, "25 yıl. Dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Sağlıkla. Mutlulukla. Sevgiyle" mesajını yazdı.