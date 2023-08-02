Son hali ağızları açık bıraktı

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği "Barbie Gamze" karakteri ile hafızalarda yer edinen İpek Erdem yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Güzelliği ile herkesi mest eden İpek Erdem'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

2000'li yıllara damgasını vuran ve gençlik dizileri arasında adını yazdıran Hayat Bilgisi dizisinin Barbie Gamze'si olarak yıldızı parlayan İpek Erdem, imaj tazeledi. Değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çeken İpek Erdem, Hayat Bilgisi'nin ardından Barbie'likten vazgeçemeyip saçlarını yeniden sarıya boyattı.İpek Erdem'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren güzel oyuncu Erdem'in son hali hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.Son olarak Eve Dönüş dizisinde rol alan Erdem, saçlarını kısacık kestirdi ve yeniden sarıya boyattı. Güzel oyuncu, şimdilerde ekranlardan uzakta bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.