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İbrahim Tatlıses mal varlığını açıkladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan mal varlığı haberlerini yalanladı. Tatlıses ne kadar serveti olduğunu kendisi paylaştı.

Ekleme: 2.08.2023 - 12:34 Güncelleme: 2.08.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, gerek özel hayatı gerekse birbirinden güzel şarkılarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Tatlıses, bu kez de kişisel serveti ile adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmıştı.

Kendi servetini paylaştı
Listede ismi ilk sıralarda bulunan Tatlıses, yapılan haberi yalanladı.

Listede belirtildiği gibi bir serveti olmadığını ifade eden Tatlıses, servetini kendi açıkladı.

Tüm servetini yazılı olarak açıklayan İbrahim Tatlıses’in paylaşımı gündem oldu.

İşte ünlü şarkıcının mal varlığı...
TGRT'nin aktardığına göre İbrahim Tatlıses'in mal varlığı şu şekilde:

"Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV."
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