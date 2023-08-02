Gelen yorumlara kayıtsız kalamadı

Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.Ünlü isim, son olarak tarzıyla adından söz ettirdi. 315 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasıdan renkli şort-tişört takımıyla poz veren Mardini'ye, yorum yağdı.Şarkıcıya; "Annemin balkon yastıklara ördüğü kırlent motifinin aynısı", "Berdan Barbieni" ve "Şu takımın tek parçasını giyeydi iyiydi, alt üst olmamış" gibi mesajlar yazıldı.Bu yorumları gören ve gelen mesajlara cevap veren Mardini, şu ifadeleri kullandı:Arkadaşlar alemsiniz, yine beni çok güldürdünüz. Yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini... Ah ah konuşacak çok sey var ama ben de eğleniyorum işte, napayım az ömrümüz kaldı, gülelim bari. Hayat kısa.