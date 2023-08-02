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Emir Can İğrek'in Ali Cabbar gururu

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek önceki akşam hayranları ile bir araya geldi. "Ali Cabbar" şarkısı ile büyük başarı elde eden Emir Can İğrek konuyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Türkiye Spotify listesine bir numaradan girdi, bizi çok gururlandırdı." dedi.

Ekleme: 2.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 2.08.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Müzik platformlarında milyonlarca kez dinlenen "Ali Cabbar" şarkısının sahibi şarkıcı Emir Can İğrek, sahne aldı. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşen konseri şarkıcı İğrek'in çok sayıda seveni izledi. Konsere geldikleri için hayranlarına teşekkür eden İğrek, "Ali Cabbar", "Nalan", "Kor", "Muhalif" ve "Bıçaklandım"ın da aralarında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Emir Can İğrek, "Ali Cabbar" şarkısının ses getirdiğini ifade ederek, "Türkiye Spotify listesine bir numaradan girdi, bizi çok gururlandırdı." dedi. İğrek, son zamanların çok konuşulan şarkısı "Ali Cabbar"ı yoğun istek üzerine ikinci kez seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde müzikseverler, tüm parçalarda İğrek'e eşlik etti.
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