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Defne Samyeli sevenleriyle buluştu!

Son yıllarda müzik kariyeri ile ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli, Kıbrıs’ta düzenlenan bir etkinlikte sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, seslendirdiği şarkılar ve sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Ekleme: 2.08.2023 - 01:54 Güncelleme: 2.08.2023 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Aranjör Çağrı Telkıvıran ile yaşadığı aşkla gündemde olan Defne Samyeli, Kıbrıs'ta sahne aldı. Güzel şarkıcı, Zeynep Tosun tasarımı beyaz bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Ünlü şarkıcı, partiye özel hazırladığı repertuvarıyla etkinliğe katılanlara müzik ziyafeti sundu. Hareketli şarkılar seslendiren Samyeli gece boyunca dans edip, enerjik bir performansa imza attı.

Defne Samyeli sevenleriyle buluştu!
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