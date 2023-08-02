Ajdar'ın sahne ücreti şoke etti!

Bir dönem Türkiye'nin sık duyduğu, son zamanlarda ise bir mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro talep ettiği görüntülerle gündem olan Ajdar, turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söyledi. Ajdar'ın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Nane nane, Çikita Muz, Şahdamar şarkılarıyla bir dönem Türkiye'nin sık sık ismini duyduğu Ajdar, son zamanlarda ise mekan sahibinden saatlik 3 milyon 750 bin euro istediği görüntülerle gündem oldu.80 TL'YE 4 SAAT BOYUNCA ŞARKI SÖYLEDİSosyal medyaya düşen en son görüntülerde Ajdar'ın talep ettiği 3 milyon 750 bin euro yerine turistik bir kafeteryada 80 TL'ye 4 saat boyunca şarkı söylediği ortaya çıktı.