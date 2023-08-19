Yalısının manzarasını paylaştı

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Kendine has güzelliği ile yıllar adeta meydan okuyan Bubikoğlu, Instagram hesabından Kanlıca'daki yalısının manzarasını takipçilerinin beğenisine sundu. Birçok Yeşilçam filminde rol almış olan ve hafızalarda yer edinen usta oyuncu Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bubikoğlu'nun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.