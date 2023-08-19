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Plajda kutlama

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, annesi Ayşen Şener'in doğum günü için rotasını Bodrum'da çevirdi. Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Demet Özdemir annesi Ayşen Şener'i öpüp, defalarca sarıldı. Ünlü oyuncunun keyifli halleri dikkat çekti.

Ekleme: 19.08.2023 - 16:43 Güncelleme: 19.08.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile boşanmasının ardından Mykonos tatiline giden güzel oyuncu Demet Özdemir, sonrasında Bodrum Türkbükü'ne gitti. Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a rotasını çeviren Özdemir, aile fertleriyle keyifli vakit geçirdi.

DEMET ÖZDEMİR ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜ İÇİN BODRUM'A GİTTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Öğlen saatlerinde plaja giriş yapan Adım Farah dizisinin yıldızı Demet Özdemir, sıcaktan bunalınca ablasıyla birlikte kendisini serin sulara bıraktı. Deniz sefası sonrası yanına geçerek defalarca Ayşen Şener'i sarılıp, öpen Demet Özdemir'in annesine olan düşkünlüğü gözlerden kaçmadı.

Plajda kutlama
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