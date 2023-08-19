Hakan Altun yeşil ışık yaktı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda hayranları ile bir araya geldi. Konser öncesi gazeteciler ile bir araya gelen Hakan Altun, evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, " Bir sevdanız varsa evlenin. Ben de birine sevdalanırsam hemen evleneceğim" dedi.

Yoğun bir konser sezonu geçiren Hakan Altun, Sarıyer'deki bir mekanda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Hakan Altun, basın mensupları ile konser önceki bir araya gelip sohbet etti.Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Altun'un doğum gününü kutlayan muhabirlerin, 'Yaş geçiyor, ömür geçiyor ama aşk şarkılarının adamı hala aşık olamadı' yorumuna sanatçı, 'Ben yaşlara takılmıyorum ama sanırım siz aşksız geçtiği için benim adıma üzülüyorsunuz. Siz abinize uymayın. Bir sevdanız varsa evlenin. Ben de birine sevdalanırsam hemen evleneceğim' karşılığını verdi.