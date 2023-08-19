Yalı Çapkını dizisinde rol almasının ardından yıldızı bir anda parlayan ve sonrasında Netflix'te yayınlanan Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Şahmaran ile izleyici karşısına çıkmış olan Mert Ramazan Demir, son dönemin en popüler isimleri arasında yerini alıyor.Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Demir, dizideki partneri ve sevgilisi Afra Saraçoğlu ile barıştıkları yönünde gelen soruları yanıtsız bıraktı.Ünlü oyuncu büyük beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını'nın yeni bölümleri ile ilgili 'Güzel bir sezon bizi bekliyor' şeklinde konuştu.