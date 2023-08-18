Tuvana Türkay aşkı anlattı

İki haftadır Yunan adası Mikonos'ta tatil yapan oyuncu Tuvana Türkay, bir dergiye verdiği röportajda aşk hakkında konuştu.

Geçtiğimiz aylarda bir senedir aşk yaşadığı İzzet Antebi ile evleneceği konuşulan Tuvana Türkay, ani bir şekilde sevgilisinden ayrılmıştı.



Ayrılık sonrası soluğu Yunanistan tatilinde alan Türkay, tatilde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.



Türkay, bir dergiye röportaj verdi. Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isim, aşkı anlattı.



"Aşk tutarlılıktır"



Tuvana Türkay şu ifadeleri kullandı: “Çaba, özen, saygı, şefkat ve sabır ister. Aşk tutarlılıktır. Tüm dengesiz zeminlerde bile dans edebilmektir. Bir bebeği büyütür gibi itinayla dikkatle bakmaktır gözlerine.



"Çocukluğunu görmek"



Karşındaki insanın özünü okuyabilme arzusu, çocukluğunu görmek ve tanımak istemektir.



"Japon balığı olabilirim"



Hayatımla ilgili kimseye söz hakkı tanımam. Kimsenin özeliyle de ilgilenmem. Fevri ve ani parlamalara sonradan üzülen biriyim. Bu tarafımı da törpülersem daha gamsız, duygusuz narin narin akvaryumunda süzülen bir Japon balığı gibi olabilirim.



"Özgürlüğüm kısıtlandığında dayanmam"



Hayatımın en durgun, dingin, doğal ve sakin dönemindeyim. Gücümü kendimden alıyorum. Özgürlüğüm kısıtlandığında dayanma sürem belirlidir."