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Survivor Turabi kaza geçirdi

Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Ekleme: 18.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 18.08.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından Turabi, sert açıklamaları ve yaşam tarzıyla gündemden düşmüyordu.

Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Son durumunu paylaşan Turabi'ye destek mesajları yağdı.

Kaza geçiren ünlü isim Amerika'da tedavi gördüğü anları paylaştı. Turabi paylaşımında şunları ifade etti:

"Azraille oynaşmayın"

"Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın.

"2024 bitmeden de evleneceğim"

Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım.

Survivor Turabi kaza geçirdi
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