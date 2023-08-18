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Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 18.08.2023 - 22:17 Güncelleme: 18.08.2023 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Tansiyonu nedeniyle hastanede tedavi altında olan Hatipoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi."SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
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