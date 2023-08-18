Arzu Sabancı torun sevincini paylaştı

İki yıl önce nikah masasına oturan ve o günden bu yana mutlu birliktelikleri devam eden Nazlı-Hacı Sabancı çifti, birkaç gün önce ilk kez anne-baba oldu.Kızlarına 'Arzu Alara' adını veren çiftten Nazlı Sabancı, doğum sonrası ilk paylaşımında 'Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı' ifadelerini kullandı.Arzu Sabancı da torun sevincini takipçileriyle paylaştı. İlk olarak Arzu Alara ismiyle ilgili paylaşım yapan ünlü isim, 'Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin. Kızımız sağlıklı, analı, babalı büyüsün inşallah. Benim de ilk adım babaannemin adı Fehmiye Arzu. Alara'ya da babaanne adı uğurlu gelsin inşallah' ifadelerini kullandı.Ardından bir paylaşım daha yapan Arzu Sabancı, torununa 'Canım kızımız seni uzun zamandır heyecanla bekliyorduk, hoş geldin dünyamıza… Analı babalı büyü, sağlıklı, mutlu, şanslı, başarılı uzun bir ömrün olsun inşallah' diye seslendi.