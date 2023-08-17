Son halini paylaştı

Geçtiğimiz aylarda oğlu Tayfun'un evlenmesi ile gündeme gelen Emrah, lüks villasında sevenlerine müjdeli haberi vermişti. 15 yıl aradan sonra sahalara tekrardan döndüğünü belirten Emrah, yeni şarkıların geleceğini duyurmuştu.Oğlunun evlenmesiyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Emrah, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.52 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan son halini yayınladı. Takipçileri şarkıcıya yorum yağdırdı.Ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yıllar içindeki değişimini bir kez daha hatırlattı. Daha önce de yüzündeki değişimle çok konuşulan Emrah'ın, botoks ve dolgu yaptığı iddia edilmişti.