Oğlu Can üniversiteli oldu

Ferhat Göçer'in oğlu Can, dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birini kazandı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, 2001 yılında Ayla Göksel ile nikah masasına oturmuş, çift 2006 yılında da oğulları Can'ı kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, Göksel ile 2008 yılında yollarını ayırmıştı.



Can büyüdü, üniversiteli oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaşadığı büyük mutluluğu anlattı.



"Nasıl gurur anlatamam"



Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı, paylaştığı fotoğraf ile yaşadığı gururu not düştü: 'Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can'ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler.'



Göçer'in oğlu Can Göçer, telefonun mucidi Alexander Graham Bell ile Mahatma Gandhi'nin öğrenim gördüğü üniversiteyi kazandı. University College London, her yıl dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında yer alıyor