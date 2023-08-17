O suçlamaya jet cevap!

Gülben Ergen'e sosyal medyada bir suçlama yönetildi. Bir kullanıcı Gülben Ergen'e yolladığı mesajında, "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mı acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın" ifadelerini kullandı.Mesajı ifşa eden Gülben Ergen ise, "Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtlarıyla belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz" dedi.Açıklamasına devam eden Ergen, "Dahası var, nezaketimden yazmadım. Yazan kişi yazdığını sildi ve hesabını kapattı. Çünkü bankanın kamera kayıtlarını istedim. Ben kin tutmam bilirsiniz. Kamera kayıtları izlensin. Anlayışım, nezaketim ve sıcaklığım karşısında defalarca nasıl özür dilediklerini görün isterim." ifadelerini de kullandı.