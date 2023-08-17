Marmaris'te yaz konseri

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaz konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak Marmaris'te konser verdi.

Serdar Ortaç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevenleriyle buluşarak konser verdi.



İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; konserde sık sık Marmaris sevgisini dile getiren Serdar Ortaç, iki saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi.



Kendisini dinlemeye gelenlerle de sohbet eden sanatçı Serdar Ortaç, "Muhtemelen son turnem, istediğiniz her şarkıyı söylemeye çalışacağım" diyerek şarkılarını seslendirdi.



Yüzlerce kişinin izlemeye geldiği Serdar Ortaç, yaklaşık 2 saat süren konserinin sonunda ayakta alkışlanarak sahneden uğurlandı.