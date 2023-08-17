Doğum gününü sahnede kutladı

Ünlü sanatçı Selami Şahin, 75'inci yaş gününü, İzmir Alaçatı’da bir mekanda sahnede kutladı.

Besteci, söz yazarı, yapımcı ve şarkıcı Selami Şahin, önceki akşam İzmir Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı.



Usta sanatçı, 'Seninle Başım Dertte', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Özledim' ve 'Sefam Olsun' gibi hit şarkısından oluşan repertuvarı ile hayranlarına müzik ziyafeti sundu.



Şahin, 75. yaş gününü de sahnede kutladı. Usta sanatçının sürpriz doğum günü pastasını eşi Didem Şahin ve çocukları sahneye getirdi. Selami Şahin, kutlama boyunca duygu dolu anlar yaşadı.



"75 yıllık bir rüyadayım"



Yaş gününden sonra sahnesine devam eden müzisyen, "Başta ailem ve siz değerli dinleyenlerime çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. 75 yıllık bir rüyadayım, Allah’ıma şükürler olsun ki bu günlerdeyim. Sizin sevginizle sahnelere çıkıyorum. Bu yaşıma sizin sevginizle geldim. Ne büyük dualar etmişim ki, dileklerim bir bir gerçek olmuş. Yeni yaşımda dileklerim bu yönde. Allah sizleri başımdan eksik etmesin, sizleri çok seviyorum." diyerek, yeni yaşında duygularını dile getirdi.