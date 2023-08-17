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Dilan Çıtak Tatlıses'in acı günü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Çıtak Tatlıses'in teyzesi vefat etti. Tatlıses, duygusal bir mesaj yayınlayarak teyzesine veda etti.

Ekleme: 17.08.2023 - 10:32 Güncelleme: 17.08.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır aşk yaşayan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile müzisyen Levent Dörter, 11 Ekim 2022'de görkemli bir düğünle evlenmişlerdi.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Babası ile sorunları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çıtak şimdi de teyzesinin vefatıyla sarsıldı. Son dönemde babasıyla anılmaktan rahatsızlık duyan Dilan Çıtak acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"HUZURLU UYU"

Teyzesine duygusal bir mesajla veda eden Dilan Çıtak acısını takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı teyzesinin fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü:

Çocukluğum. Barkın teyzem, güzel Barkom. Her derdimizde ilk koştuğumuz evin sultanı. Hep beraber ailecek, her derdimizi paylaşmalarımız. Seni çok seviyorum. Huzurlu uyu.

Dilan Çıtak Tatlıses'in acı günü
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