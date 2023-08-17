Çorbacıda sahne aldı
Yılların eskitemediği usta isim Gülden Karaböcek, çorbacıda sahne alırken görüntülendi.
Ben Olmalıydım, Sevsen Ne Olurdu?, Sen Evlisin, Nem Kaldı, Dilek Taşı, Hatıran Yeter şarkılarıyla bilinen 69 yaşındaki efsane sanatçı Gülden Karaböcek, yıllar sonra ortaya çıktı.
Çorbacıda çıktı
Karaböcek'in son görüntüsü olay oldu. Usta sanatçı, bir çorbacıda sahne almasıyla gündem oldu.
İlerlemiş yaşına rağmen bir çorbacıda hala sahne alıyor olması hayranlarını üzdü.
Çorbacıda çıktı
Karaböcek'in son görüntüsü olay oldu. Usta sanatçı, bir çorbacıda sahne almasıyla gündem oldu.
İlerlemiş yaşına rağmen bir çorbacıda hala sahne alıyor olması hayranlarını üzdü.