Çorbacıda sahne aldı

Ben Olmalıydım, Sevsen Ne Olurdu?, Sen Evlisin, Nem Kaldı, Dilek Taşı, Hatıran Yeter şarkılarıyla bilinen 69 yaşındaki efsane sanatçı Gülden Karaböcek, yıllar sonra ortaya çıktı.Karaböcek'in son görüntüsü olay oldu. Usta sanatçı, bir çorbacıda sahne almasıyla gündem oldu.İlerlemiş yaşına rağmen bir çorbacıda hala sahne alıyor olması hayranlarını üzdü.