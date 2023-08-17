  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çorbacıda sahne aldı

Yılların eskitemediği usta isim Gülden Karaböcek, çorbacıda sahne alırken görüntülendi.

Ekleme: 17.08.2023 - 21:33 Güncelleme: 17.08.2023 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Ben Olmalıydım, Sevsen Ne Olurdu?, Sen Evlisin, Nem Kaldı, Dilek Taşı, Hatıran Yeter şarkılarıyla bilinen 69 yaşındaki efsane sanatçı Gülden Karaböcek, yıllar sonra ortaya çıktı.

Çorbacıda çıktı

Karaböcek'in son görüntüsü olay oldu. Usta sanatçı, bir çorbacıda sahne almasıyla gündem oldu.

İlerlemiş yaşına rağmen bir çorbacıda hala sahne alıyor olması hayranlarını üzdü.

Çorbacıda sahne aldı
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
AK Parti Milletvekili Murat Kurum’dan İBB’ye kavşak tepkisi! Çivi bile çakılmamış
Yunanistan'da Abdülhamid Han gündemden düşmüyor: Dikkat çeken zamanlama
İngiliz basınından dikkat çeken Türkiye ve Hakan Fidan analizi: Onlara mecburuz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'büyüme' mesajı! 2023 tahminini açıkladı
CHP’li belediye zeytinliklere böyle çöktü: Villa istilası
TÜİK ikinci çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı
Özgür Özel’den genel başkanlık çıkışı! Ekrem İmamoğlu’na övgüler yağdırdı: Hayallerimiz var!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
ABD merkezli Foreign Affairs: Türkiye paha biçilemez müttefik, tek çare yakın iş birliği
CHP'li İBB'nin ulaşım rezaletinde yeni perde: Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü!
CHP'li Sevigen 'İzmir' iddialarına çok sert çıktı: Gök kubbeyi başlarına yıkarız! 'Kılıçdaroğlu hayal kurmasın'
Oğlunu, kızını, damadını ve gelinini belediyeye yerleştiren Aydın CHP İl Başkanı suçunu kabul etti
Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Türkiye birçok ülkeden olumlu ayrıştı
Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak

Meteorolojiden kavurucu sıcak ve sağanak yağış uyarısı: 11 derece birden artacak

Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

Sular çekilince ortaya çıktı: Balıkçılar fark etti gören telefonuna sarıldı

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

SAHİBİNDEN.COM'a soruşturma! Heyetin görüşü belli oldu

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı: İlk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı