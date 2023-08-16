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Pınar Deniz'in tektaşı görüldü

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan Pınar Deniz tektaşını gösterdi.

Ekleme: 16.08.2023 - 09:24 Güncelleme: 16.08.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekorları kıran Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte.

Dizisi sezon arası verdiğinden beri sevgilisi Kaan Yıldırım'la yurt dışında tatil yapan Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Ünlü çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor.

“İşte öyle bir şey. 06.08.2023.”

Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde fotoğrafını paylaşan Pınar Deniz, o fotoğrafın altına “İşte öyle bir şey. 06.08.2023.” notunu düşmüştü. Bu karesi ile evlilik teklifi aldığını duyuran Deniz şimdi de tektaşını gösterdi.

Kaan Yıldırım ile ülke ülke gezen Pınar Deniz yeni kareler paylaştı. Pınar Deniz'in kareleri arasında tektaşının göründüğü fotoğraf dikkat çekti.

Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıl dönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İngiltere tatillerinde evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile karelerini, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir." notuyla paylaştı.

Pınar Deniz'in tektaşı görüldü
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