Nazlı Sabancı doğurdu!

İki yıl önce dünyaevine giren iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Nazlı Sabancı'nın bebeği için hazırladığı odayı ise sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya paylaştı.

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Sabancı, ilk bebeğini kucağına aldı.Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Kızlarına Arzu Alara Sabancı adını koydukları öğrenilen çift, bir de oda hazırladı.Nazlı Sabancı'yı ziyarete giden sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, o odaya dair detayları paylaştı.Hande Erçel'in ardından Nazlı Sabancı'yı ziyrete giden fenomen Sibil Çetinkaya, o anları yayınladı.Sosyal medyadan paylaşım yapan Çetinkaya, Nazlı Sabancı'nın kızı için hazırladığı odayı da hayranlarına gösterdi.Odayı özenle hazırlayan Nazlı Sabancı'nın masaya kocaman nazar boncuğu koydurduğu görüldü.