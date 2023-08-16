Nazlı Sabancı anne oldu!

Sosyetenin ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. İkilinin bir kızı oldu. Nazlı Sabancı’nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı’nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu.

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet' demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapmıştı.KIZLARINA KAVUŞTULARGossippasta'nın Instagram hesabında yer alan habere göre; Nazlı Sabancı, doğum yaptı. Sosyetik güzel Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde bebeğini kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi.HANDE ERÇEL HASTANEYE KOŞTUNazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu. Ünlü oyuncu, çifti ilk tebrik edenlerden oldu.“HEYECANDAN DA ÖTE”Doğumdan kısa bir süre önce pembe elbisesiyle kamera karşısına geçen Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarına sosyal medyadan yer vermişti. Paylaşımına ise “Heyecandan da öte” notunu düşmüştü.