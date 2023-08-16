  • USD: 27,02 - 27,07
  • EURO: 29,54 - 29,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nazlı Sabancı anne oldu!

Sosyetenin ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. İkilinin bir kızı oldu. Nazlı Sabancı’nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı’nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu.

Ekleme: 16.08.2023 - 01:02 Güncelleme: 16.08.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa ‘evet' demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapmıştı.

Nazlı Sabancı anne oldu!

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Gossippasta'nın Instagram hesabında yer alan habere göre; Nazlı Sabancı, doğum yaptı. Sosyetik güzel Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde bebeğini kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi.

Nazlı Sabancı anne oldu!

HANDE ERÇEL HASTANEYE KOŞTU

Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu. Ünlü oyuncu, çifti ilk tebrik edenlerden oldu.

Nazlı Sabancı anne oldu!

“HEYECANDAN DA ÖTE”

Doğumdan kısa bir süre önce pembe elbisesiyle kamera karşısına geçen Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarına sosyal medyadan yer vermişti. Paylaşımına ise “Heyecandan da öte” notunu düşmüştü.

Tanju Özcan'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'e kini var
Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraf çekimi yapanlar serbest bırakıldı
HDP'den Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilk yorum: Bir suda bir defa yıkanılır
Boğaziçi Üniversitesi eyleminde protestocu akademisyen sayısı bire düştü
İmamoğlu faturalara bile reklam bastı! İSKİ ve İGDAŞ faturalarında 'bitmeyen' metro reklamı
Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na: Dikkatle dinledim ama söylediklerinizi anlamadım
Yapısal reformlar Meclis'e geliyor! Kısa ve orta vadeli eylem planı devreye girecek
CHP’li isimden İmamoğlu’na füze: Değişim entrika değildir
İmamoğlu kararını verdi: Kılıçdaroğlu'na karşı pes etti...
Danimarka'dan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Saldırılar için özür dileriz
Foreign Policy: Türkiye, çok kutuplu savaş uçağı pazarına KAAN ile katıldı
İstanbullunun toplu ulaşım çilesi! Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu arızalandı seferler iki saat aksadı .
Karlov suikastında flaş gelişme! Kritik isim İstanbul’da yakalandı…
Camideki skandal görüntülerin ardından gözaltı
Konut alacaklara sevindiren haber! Düğmeye basıldı: 180 ay vade ve yüzde 1,20 faiz...
İBB'de işçiler greve gidiyor: İstanbul'da çöp krizi kapıda
Memur ve memur emeklisi Perşembe gününü bekliyor: Hükümet ikinci zam teklifini yapacak
Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi
Dış politikada yeni dönem şifreleri! Atılacak adımlar şekillendi
CHP'li belediye vatandaşı haraca bağladı! Ödemeyeni zabıta ile tehdit ediyorlar
15 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

15 Ağustos 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

'Ormanın hayaleti' Eskişehir'de görüntülendi: Parstan sonra en büyüğü

Kayaların üzerine oyulu halde bulundu: Sırrı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

Kayaların üzerine oyulu halde bulundu: Sırrı Türkçeye çevrilince ortaya çıktı

Yıllar sonra Şanlıurfa'yı karıştıran talep: Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz

Yıllar sonra Şanlıurfa'yı karıştıran talep: Gaziantep'e bağlanmak istiyoruz

YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek

YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 8 saat karanlığa gömülecek! 23 ilçede elektrik kesintisi olacak

İstanbullular dikkat! Duyuru geldi, o ilçeler 8 saat karanlığa gömülecek! 23 ilçede elektrik kesintisi olacak